Восемь делегаций покинули ГА ООН во время выступления Венесуэлы

Делегации из восьми стран, включая США и Колумбию, покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.

Как сообщает ТАСС, во время выступления венесуэльского представителя ряд делегаций из латиноамериканских стран демонстративно вышли из зала ГА ООН.

Отмечается, что представители европейских делегаций, а также дипломаты из Кубы, Мексики и Уругвая остались на своих местах.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что власти стран Латинской Америки, которые поддержали санкции против Каракаса, являются марионетками президента США Дональда Трампа.