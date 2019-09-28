Восемь делегаций покинули ГА ООН во время выступления Венесуэлы
Как сообщает ТАСС, во время выступления венесуэльского представителя ряд делегаций из латиноамериканских стран демонстративно вышли из зала ГА ООН.
Отмечается, что представители европейских делегаций, а также дипломаты из Кубы, Мексики и Уругвая остались на своих местах.
Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что власти стран Латинской Америки, которые поддержали санкции против Каракаса, являются марионетками президента США Дональда Трампа.