Восемь делегаций покинули ГА ООН во время выступления Венесуэлы

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Делегации из восьми стран, включая США и Колумбию, покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.

Как сообщает ТАСС, во время выступления венесуэльского представителя ряд делегаций из латиноамериканских стран демонстративно вышли из зала ГА ООН. 

Отмечается, что представители европейских делегаций, а также дипломаты из Кубы, Мексики и Уругвая остались на своих местах.  

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что власти стран Латинской Америки, которые поддержали санкции против Каракаса, являются марионетками президента США Дональда Трампа.

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