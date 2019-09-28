В МИД Сирии оценили заявление о возможном переносе штаб-квартиры ООН

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Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем сообщил, что он не против переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в другую страну.

Как сообщает РИА Новости, ранее глава российского МИД Сергея Лаврова заявил, что дипломатам предстоит поставить вопрос о возможном переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка из-за визовой политики США.

«Почему бы и нет...Потому что у нас есть сложности. Посмотрите на все эти ограждения кругом», — прокомментировал это заявление Муаллем.

На полях Генассамблеи ООН Лавров провёл встречу с госсекретарём США Майком Помпео, в ходе которой указал на неприемлемость действий Соединённых Штатов по отказу представителям России в визах на многосторонние мероприятия в рамках ООН.

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