В Канаде на экологическую акцию вышли 500 тысяч человек
По его данным, данный митинг стал самым массовым в истории города. Большую часть активистов составили учащиеся школ и университетов. Из-за проведения экологической акции во многих образовательных учреждениях Монреаля были отменены занятия.
Люди требовали принять меры по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу.
«Мы должны радикально изменить систему. Мы должны сказать: всему есть предел», — приводит издание слова одного из активистов.
21 сентября экоактивисты вышли на улицы мировых столиц с акциями протеста.
В августе на саммите G7 Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил «чрезвычайную климатическую ситуацию» на планете.