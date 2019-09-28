В Канаде на экологическую акцию вышли 500 тысяч человек

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В канадском городе Монреаль около 500 тыс. человек приняли участие в экологической акции. Об этом сообщает телеканал CBC.

По его данным, данный митинг стал самым массовым в истории города. Большую часть активистов составили учащиеся школ и университетов. Из-за проведения экологической акции во многих образовательных учреждениях Монреаля были отменены занятия.

Люди требовали принять меры по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. 

«Мы должны радикально изменить систему. Мы должны сказать: всему есть предел», — приводит издание слова одного из активистов.

21 сентября экоактивисты вышли на улицы мировых столиц с акциями протеста.

В августе на саммите G7 Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил «чрезвычайную климатическую ситуацию» на планете.

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