Лавров прокомментировал позицию России и США по Сирии
«Мне кажется, у нас постепенно вырабатывается лучшее понимание того, как же всё-таки помочь сирийцам договориться о будущем своей родины», — сказал Лавров, выступая на пресс-конференции.
По его словам, он обсудил с госсекретарём США Майком Помпео вопрос сирийского конституционного комитета.
Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус сообщила, что Соединённые Штаты поддерживают достигнутое соглашение о формировании в Сирии конституционного комитета.