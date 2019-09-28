Лавров прокомментировал позицию России и США по Сирии

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон постепенно вырабатывают общее понимание того, как содействовать населению Сирии в вопросе урегулирования ситуации в стране.

«Мне кажется, у нас постепенно вырабатывается лучшее понимание того, как же всё-таки помочь сирийцам договориться о будущем своей родины», — сказал Лавров, выступая на пресс-конференции.

По его словам, он обсудил с госсекретарём США Майком Помпео вопрос сирийского конституционного комитета.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус сообщила, что Соединённые Штаты поддерживают достигнутое соглашение о формировании в Сирии конституционного комитета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить