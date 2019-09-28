Лавров прокомментировал позицию России и США по Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон постепенно вырабатывают общее понимание того, как содействовать населению Сирии в вопросе урегулирования ситуации в стране.

«Мне кажется, у нас постепенно вырабатывается лучшее понимание того, как же всё-таки помочь сирийцам договориться о будущем своей родины», — сказал Лавров, выступая на пресс-конференции.

По его словам, он обсудил с госсекретарём США Майком Помпео вопрос сирийского конституционного комитета.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус сообщила, что Соединённые Штаты поддерживают достигнутое соглашение о формировании в Сирии конституционного комитета.