В МИД России подтвердили визит Педерсена в Москву

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин подтвердил информацию о том, что российская сторона ожидает приезда спецпосланника Генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена в Москву.

«Мы всегда рады видеть спецпосланника Генсекретаря ООН по Сирии. Я знаю, что он до первого заседания конституционного комитета в Женеве хочет провести контакты с нами в Москве. Про даты мы ещё не говорили», — цитирует Вершинина ТАСС.

Ранее Педерсен заявил, что намерен посетить Москву и собирается обсудить свою предстоящую поездку с Вершининым.

27 сентября глава российского МИД Сергей Лавров и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем обсудили в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН запуск работы конституционного комитета САР.