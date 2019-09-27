В МИД России подтвердили визит Педерсена в Москву
- РИА Новости
«Мы всегда рады видеть спецпосланника Генсекретаря ООН по Сирии. Я знаю, что он до первого заседания конституционного комитета в Женеве хочет провести контакты с нами в Москве. Про даты мы ещё не говорили», — цитирует Вершинина ТАСС.
Ранее Педерсен заявил, что намерен посетить Москву и собирается обсудить свою предстоящую поездку с Вершининым.
27 сентября глава российского МИД Сергей Лавров и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем обсудили в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН запуск работы конституционного комитета САР.