Саудовская Аравия ввела туристические визы для россиян

Короткая ссылка
Саудовская Аравия ввела туристические визы для граждан 49 стран мира, включая россиян.
Саудовская Аравия ввела туристические визы для россиян
  • Reuters

Как сообщает The National, визы можно получить в электронном виде на специализированном портале или по прибытии в королевство.

Виза будет выдаваться сроком на три месяца с возможностью многократного въезда. Её стоимость составит $120.

Женщины смогут посещать королевство без сопровождения мужчин. При этом туристы не смогут посещать священные для мусульман города — Мекку и Медину.

Отмечается, что полные правила поведения для туристов в королевстве пока не опубликованы.

Ранее сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия решили упростить визовый режим для представителей бизнеса обеих стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить