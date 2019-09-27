Саудовская Аравия ввела туристические визы для россиян

Саудовская Аравия ввела туристические визы для граждан 49 стран мира, включая россиян.

Как сообщает The National, визы можно получить в электронном виде на специализированном портале или по прибытии в королевство.

Виза будет выдаваться сроком на три месяца с возможностью многократного въезда. Её стоимость составит $120.

Женщины смогут посещать королевство без сопровождения мужчин. При этом туристы не смогут посещать священные для мусульман города — Мекку и Медину.

Отмечается, что полные правила поведения для туристов в королевстве пока не опубликованы.

Ранее сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия решили упростить визовый режим для представителей бизнеса обеих стран.