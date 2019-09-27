Госсовет: Китай не будет стремиться к внешней экспансии в мире

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Госсовет КНР опубликовал Белую книгу «Китай и мир в новую эпоху», в которой говорится, что Пекин никогда не будет стремиться к внешней экспансии и глобальной гегемонии.
Госсовет: Китай не будет стремиться к внешней экспансии в мире
  • Reuters

«Развитие является высшим приоритетом для Китая. В последние 70 лет развитие Китая выиграло от мирной и стабильной внешней среды. Внешняя экспансия и гегемония не отвечают интересам Китая и противоречат желаниям и воле народа», — приводит ТАСС отрывок из Белой книги.

Отмечается, что приоритетом Китая останется «активная борьба за мирную международную среду для собственного прогресса».

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил о намерении китайской стороны развивать отношения с Россией по всем направлениям.

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