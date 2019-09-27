В аэропорту Буэнос-Айреса нашли 240 кг кокаина в чемоданах пассажиров

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Служба безопасности международного аэропорта Эсейса в Буэнос-Айресе обнаружила в чемоданах вылетавших в Мадрид пассажиров 240 кг кокаина.
В аэропорту Буэнос-Айреса нашли 240 кг кокаина в чемоданах пассажиров
  • Аэропорт Эсейса
  • Reuters

«240 кг кокаина, которые направлялись из Эсейсы в Мадрид в чемоданах. Мы конфисковали его в рамках совместной операции полиции аэропорта и таможни. Было произведено 26 обысков, 13 человек задержаны», — написала в Twitter министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

Как пишет La Nacion, это одна из крупнейших поставок кокаина, пресечённых аргентинской полицией за последние годы.

Отмечается, что десять человек из 13 задержанных непосредственно собирались лететь в Мадрид рейсом Air Europa, после этого они хотели вылететь внутренним рейсом в Барселону.

Предполагается, что злоумышленники имели сообщников в службе безопасности аэропортов Аргентины и Испании.

Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники полиции изъяли партию кокаина весом в 400 кг.

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