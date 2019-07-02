В Киеве полиция изъяла 400 кг кокаина
- РИА Новости
Как сообщают «Украинские новости», об этом на брифинге сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
По предварительной оценке, стоимость изъятой партии составляет около $60 млн.
Как отметил Князев, наркотики были изъяты в несколько этапов. Наркотики доставлялись из Латинской Америки и были предназначены для отправки с Украины в страны Европы.
Задержаны девять подозреваемых, шестерым из которых уже избрана мера пресечения.
11 июня сообщалось, что сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Северо-Западной и Балтийской таможен совместно с МВД России выявили в порту Санкт-Петербурга в контейнере с рыбными консервами из Эквадора 400 кг кокаина.