В Киеве полиция изъяла 400 кг кокаина

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В Киеве сотрудники полиции изъяли партию кокаина весом в 400 кг.
В Киеве полиция изъяла 400 кг кокаина
  • РИА Новости

Как сообщают «Украинские новости», об этом на брифинге сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

По предварительной оценке, стоимость изъятой партии составляет около $60 млн.

Как отметил Князев, наркотики были изъяты в несколько этапов. Наркотики доставлялись из Латинской Америки и были предназначены для отправки с Украины в страны Европы.

Задержаны девять подозреваемых, шестерым из которых уже избрана мера пресечения.

11 июня сообщалось, что сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Северо-Западной и Балтийской таможен совместно с МВД России выявили в порту Санкт-Петербурга в контейнере с рыбными консервами из Эквадора 400 кг кокаина.

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