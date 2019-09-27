Лавров обсудил с главой МИД Словакии деятельность ОБСЕ
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России.
Отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также повестки дня текущей сессии ГА ООН.
«Особое внимание уделено деятельности ОБСЕ и перспективам дальнейшего взаимодействия в рамках этой организации», — сообщили в МИД.
Стороны также рассмотрели «роль организации в урегулировании внутриукраинского конфликта».
Ранее Лавров провёл встречу с премьер-министром Судана Абделлой Хамдуком на полях Генассамблеи ООН.