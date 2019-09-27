Замглавы МИД России и замгенсека ООН обсудили ситуацию в САР

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Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин и заместитель Генсека ООН Марк Лоукок обсудили гуманитарную ситуацию в Сирии, Венесуэле, Йемене и КНДР.

«Обсуждалась текущая гуманитарная ситуация в Сирии, Йемене, КНДР и Венесуэле», — говорится в сообщении МИД России. 

Отмечается, что Лоукок высоко оценил вклад России в усилия ООН по оказанию международного гуманитарного содействия.

Стороны договорились продолжать сотрудничества с прицелом на задействование потенциала России в области чрезвычайного реагирования и гуманитарной помощи.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером на полях Генассамблеи ООН.

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