Лавров провёл встречу с главой МККК на полях ГА ООН

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Глава российского МИД Сергей Лавров провёл встречу с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером на полях Генассамблеи ООН.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России.

Отмечается, что стороны «обсудили взаимодействие России и Комитета по совместному реагированию на гуманитарные кризисы в различных регионах мира, в частности оказание помощи гражданскому населению юго-востока Украины и Сирии».

Также, в ходе встречи были рассмотрены направления использования ежегодного добровольного взноса России в бюджет Комитета и другие актуальные вопросы сотрудничества России с МККК.

Ранее сообщалось, что Лавров встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

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