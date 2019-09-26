Лавров провёл встречу с президентом Палестины на полях ГА ООН

Глава российского МИД Сергей Лавров провёл встречу президентом Палестины Махмудом Аббасом на полях Генассамблеи ООН.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, при этом «особое внимание было уделено состоянию дел в палестино-израильском урегулировании».

Российская сторона выразила «готовность продолжать оказывать поддержку палестинскому руководству в его усилиях по реализации законных прав палестинского народа на создание своего независимого государства в границах 1967 года, живущего в мире и безопасности с Израилем».

В июле Путин Махмуд Аббас по телефону обсудили проблематику ближневосточного урегулирования.