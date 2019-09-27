МИД России отреагировал на введение новых санкций США

В МИД России, комментируя введение Вашингтоном новых антироссийских санкций за «организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии», заявили, что США «превзошли себя в собственном безрассудстве».

Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства России.

Как заявляют в МИД, Россия «давно с тревогой отмечала, что Вашингтон «опекает» террористов из «Джабхат ан-Нусры»* и «Хайат Тахрир аш-Шам»*, снабжает их всем необходимым и старается прикрыть от ударов, хотя они являются прямыми наследниками «Аль-Каиды»** и повсеместно признаны террористическими организациями».

В ведомстве отметили, что в настоящий момент «маски окончательно сброшены», в МИД подчеркнули, что США «уличили себя в откровенном пособничестве терроризму».

В комментарии говорится, что борьба с террористами в Сирии будет продолжена, «несмотря на то, что США им покровительствуют и незаконно оккупируют часть территории этой суверенной страны, препятствуя прекращению сирийского конфликта».

Ранее Минфин США объявил, что ввёл санкции в отношении одной организации, пяти судов и трёх физических лиц из России в связи с нарушением ограничений в отношении Сирии и «поставкой топлива российским вооружённым силам».

* «Джабхат ан-Нусра» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Хайат Тахрир аш-Шам») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.