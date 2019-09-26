Лужков поделился воспоминаниями о Шираке
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«Мы с ним имели много контактов. В 1993 году он очень активно поддерживал те преобразования, которые были в нашей стране. Это человек, который безусловно симпатизировал России», — заявил он.
По словам Лужкова, они многократно встречались, когда Ширак работал мэром Парижа.
«Его поддержка — в то время больше поддержка морального плана, но она была существенна. Она была необходима новой власти в России», — добавил Лужков.
Ранее первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщение о смерти Ширака.