Олланд прокомментировал смерть Жака Ширака

Экс-президент Франции Франсуа Олланд назвал скончавшегося на 87-м году жизни бывшего лидера страны Жака Ширака бойцом. Об этом сообщает газета Figaro.

Как пишет издание, Олланд назвал Ширака «бойцом, который смог установить личный контакт с французами».

Ранее первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман в беседе с телеканалом «360» назвал Ширака «очень большим политиком и большой личностью».

Ширак был главой Франции на протяжении 12 лет — с 1995 по 2007 год, позднее стал пожизненным членом Конституционного совета. Он скончался на 87-м году жизни.