Олланд прокомментировал смерть Жака Ширака
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Как пишет издание, Олланд назвал Ширака «бойцом, который смог установить личный контакт с французами».
Ранее первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман в беседе с телеканалом «360» назвал Ширака «очень большим политиком и большой личностью».
Ширак был главой Франции на протяжении 12 лет — с 1995 по 2007 год, позднее стал пожизненным членом Конституционного совета. Он скончался на 87-м году жизни.