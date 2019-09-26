США выделят дополнительную гумпомощь Венесуэле

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Соединённые Штаты выделят дополнительную гуманитарную помощь Венесуэле в размере около $119 млн.

Об этом говорится в заявлении представителя госдепа США Морган Ортагус, опубликованном на сайте ведомства.

«Госсекретарь Помпео объявил в Нью-Йорке о дополнительной гуманитарной помощи на сумму около $119 млн», — сообщается в тексте.

Ранее глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса заявил о лицемерной политике США.

Отмечалось, что таким образом он отреагировал на решение американских властей выделить $120 млн для находящихся в Колумбии граждан Венесуэлы. Согласно сообщению Госдепа, речь идёт о «гуманитарной помощи перемещённым лицам».

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