Глава МИД Венесуэлы обвинил США в лицемерии

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Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса рассказал в своём Twitter о лицемерной политике Соединённых Штатов.
Глава МИД Венесуэлы обвинил США в лицемерии
  • Reuters

Таким образом он отреагировал на решение американских властей выделить $120 млн для находящихся в Колумбии граждан Венесуэлы. Согласно сообщению Госдепа, речь идёт о «гуманитарной помощи перемещённым лицам».

«Лицемеры! Власти США крадут венесуэльские активы стоимостью в миллиарды долларов, другие миллиарды блокируют в международных банках, игнорируют план ООН по предоставлению гуманитарной помощи и делают вид, что могут заставить людей поверить в свою заботу о венесуэльцах», — написал он, прикрепив к посту ссылку на заявление американского ведомства.

Ранее спецпредставитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международной организации по миграции (МОМ) Эдуардо Стайн заявил, что число беженцев из Венесуэлы в мире достигло 4,3 млн.

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