В ООН рассказали о 4,3 млн беженцев из Венесуэлы

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Спецпредставитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международной организации по миграции (МОМ) Эдуардо Стайн заявил, что число беженцев из Венесуэлы в мире достигло 4,3 млн.
В ООН рассказали о 4,3 млн беженцев из Венесуэлы
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«На данный момент не видно конца этого массового движения людей, в том числе растущее число уязвимых, многие из которых нуждаются в международной защите, а также тех, кто нуждается в доступе к базовым услугам и возможностям трудоустройства», — заявил Стайн.

По словам спецпредставителя УВКБ и МОМ, больше всего беженцев из Венесуэлы направляется в страны Латинской Америки и Карибского бассейна. 

Ранее президент Перу Мартин Вискарра объявил, что с 15 июня страна вводит визовый режим с Венесуэлой для обеспечения безопасной и упорядоченной миграции.

 

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