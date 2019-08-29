В ООН рассказали о 4,3 млн беженцев из Венесуэлы
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«На данный момент не видно конца этого массового движения людей, в том числе растущее число уязвимых, многие из которых нуждаются в международной защите, а также тех, кто нуждается в доступе к базовым услугам и возможностям трудоустройства», — заявил Стайн.
По словам спецпредставителя УВКБ и МОМ, больше всего беженцев из Венесуэлы направляется в страны Латинской Америки и Карибского бассейна.
Ранее президент Перу Мартин Вискарра объявил, что с 15 июня страна вводит визовый режим с Венесуэлой для обеспечения безопасной и упорядоченной миграции.