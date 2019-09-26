Лавров и Вучич высказались за углубление партнёрства между странами

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Глава российского МИД Сергей Лавров провёл встречу с президентом Сербии Александаром Вучичем на полях Генассамблеи ООН.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России.

Отмечается, что стороны обсудили двустороннюю и международную повестки.

Также в ходе встречи была «подчёркнута обоюдная нацеленность на дальнейшее динамичное развитие российско-сербских отношений, углубление стратегического партнёрства между Россией и Сербией».

«Внимательно рассмотрена ситуация, сложившаяся в косовском урегулировании, констатирована близость подходов по его основным параметрам. Акцентирована нацеленность на дальнейшую тесную координацию на данном направлении с опорой на резолюцию СБ ООН 1244 и международное право. Затрагивались также вопросы региональной стабильности и безопасности», — сообщили в МИД.

Ранее сообщалось, что соглашение о зоне свободной торговли между Сербией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) может быть подписано 25 октября.

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