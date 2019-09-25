Рогозин оценил отказ в выдаче ему американской визы

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что равнодушно отнёсся к отказу в выдаче ему американской визы для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН.

«Отношусь к этому решению равнодушно, но с точки зрения отношений в рамках ООН это совершенно неправильная ситуация, и этому будет дана соответствующая оценка», — приводит ТАСС слова Рогозина.

Он отметил, что с 2014 года находится под санкциями. По словам Рогозина, это никак не мешает ему руководить «Роскосмосом» и общаться с американскими и европейскими коллегами.

По его словам, «эти санкции непродуктивны и бесполезны».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.