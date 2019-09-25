Политолог оценил готовность Джонсона провести «жёсткий» брексит

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о готовности при необходимости вывести страну из Евросоюза без соглашения с ЕС 31 октября.

«Джонсон может пойти на такие меры. Тем не менее если бы оппозиция была уверена в том, что может отправить премьер-министра Великобритании в отставку при голосовании в парламенте, она бы сделала это раньше. Вопрос в том, что до недавнего времени у Джонсона было достаточно устойчивое большинство. Сейчас большинства нет, но и непонятно, как поступать оппозиции», — считает эксперт.

По его словам, если по итогам голосования Джонсон не покинет свой пост, это будет означать, что «у него есть право на какие-то действия».

«Поэтому Джереми Корбин с самого начала и предлагал ему уйти в отставку самому. Этого, конечно же, не произойдёт. Ситуация становится неопределённой, потому что ни оппозиция, ни сам Джонсон не уверены в том, что при голосовании они победят», — сказал Брутер.

Ранее Джонсон заявил, что готов при необходимости вывести страну из Евросоюза без соглашения с ЕС 31 октября.

По его словам, британский парламент в настоящее время парализован, так как многие не хотят брексита.