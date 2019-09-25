Джонсон призвал попробовать объявить вотум недоверия его правительству

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал оппозицию попытаться вынести вотум недоверия его правительству.

«Если официальная оппозиция не испытывает доверия к правительству, то у неё будет шанс это доказать... До окончания сегодняшнего дня оппозиция может внести предложение провести вотум о доверии правительству. Давайте же» — сказал Джонсон в ходе выступления в палате общин.

Ранее стало известно, что британский парламент возобновит свою работу 25 сентября.

Как передавал телеканал Sky News, Джонсон сократил визит в Нью-Йорк, где принимал участие в Генеральной Ассамблее ООН, для возвращения в Лондон из-за ситуации с парламентом.