Джонсон призвал попробовать объявить вотум недоверия его правительству

Короткая ссылка
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал оппозицию попытаться вынести вотум недоверия его правительству.
Джонсон призвал попробовать объявить вотум недоверия его правительству
  • Reuters

«Если официальная оппозиция не испытывает доверия к правительству, то у неё будет шанс это доказать... До окончания сегодняшнего дня оппозиция может внести предложение провести вотум о доверии правительству. Давайте же» — сказал Джонсон в ходе выступления в палате общин.

Ранее стало известно, что британский парламент возобновит свою работу 25 сентября.

Как передавал телеканал Sky News, Джонсон сократил визит в Нью-Йорк, где принимал участие в Генеральной Ассамблее ООН, для возвращения в Лондон из-за ситуации с парламентом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить