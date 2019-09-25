При землетрясении в Пакистане погибли 38 человек
- © AFP
«В общей сложности в двух провинциях Пакистана, пострадавших от землетрясения, погибли 38 человек, получили травмы 646», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Национального управления Пакистана по борьбе со стихийными бедствиями.
Отмечается, что частично или полностью разрушены порядка 454 жилых домов.
«В результате ЧП частично был разрушен мост, соединяющий города Мирпур и Бхимдер», — добавили в ведомстве.
Накануне сообщалось, что в результате землетрясения магнитудой 6,3 на границе между Пакистаном и Индией погибли пять человек.