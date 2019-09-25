Эксперт оценил предложение запретить в России лотерею на получение грин-карт

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с URA.RU оценил предложение запретить в России лотерею на получение грин-карт.

«Отмена (лотереи на получение. — RT) грин-карты никаких особых проблем не вызовет», — сказал он.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп и сам в своё время предлагал отмену лотереи грин-карт, чтобы повысить качество мигрантов.

Со своей стороны, заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов, бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов в беседе с НСН отметил, что Генассамблея ООН — это приезд делегаций многих стран, и все заинтересованы, чтобы каждый участник дискуссии был должным образом представлен.

«И здесь ключевое значение имело бы выражение коллективного мнения о неприемлемости таких мер. Сегодня одну делегацию они не пустили, в следующий раз другую не пустят», — полагает он.

Как считает Бакланов, это более эффективно, чем меры с грин-картами.

Ранее сообщалось, что Госдума изучает возможность запрета на проведение американской лотереи на получение грин-карт в России. Этот шаг может стать ответом на недопуск части российской делегации на Генассамблею ООН.