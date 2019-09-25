Эксперт оценил ситуацию с началом процедуры импичмента Трампа
- Reuters
«На мой взгляд, ситуация очень серьёзная. Руководство Демократической партии думает о сохранении своих позиций во власти», — заявил Васильев.
По его словам, паралич внутриполитической деятельности — только часть проблем, с которыми могут столкнуться Соединённые Штаты в ходе процедуры импичмента.
Вместе с тем он отметил, что у Трампа есть возможность апеллировать к своим сторонникам, а поддержка в 40—45% позволяет вести успешную борьбу за общественное мнение.
Со своей стороны, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН выразил мнение, что спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси всё время понимала, что это опасно, поскольку может провалиться и навредить самой Демократической партии в ноябре.
«Она сопротивлялась, но на неё оказалось мощнейшее давление», — отметил он.
Ранее заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал в беседе с RT сообщения о начале процедуры импичмента в отношении Трампа.