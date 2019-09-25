Эксперт прокомментировал возможность импичмента Трампа

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Американист и политолог Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о начале процедуры импичмента в отношении американского лидера Дональда Трампа со стороны представителей Демократической партии.
Эксперт прокомментировал возможность импичмента Трампа
  • Reuters

Как напомнил Блохин, начать процедуру — это не то же самое, что её закончить.

«Для того чтобы её оформить, нужно две трети голосов в сенате, а он за республиканцами. Республиканцы представляют партию Трампа. Поэтому, если они подпишутся под этим импичментом, для них это будет политическим самоубийством», — сказал он.

По его словам, сама процедура занимает очень много времени, и Трамп может спокойно закончить свой срок президентства.

Как считает Блохин, главная задача инициаторов импичмента — понизить политический рейтинг главы государства и повысить рейтинг Джо Байдена в преддверии выборов.

Кроме того, эксперт сказал, что в американском обществе нет консенсуса относительно Трампа.

«Трамп усилил свои внутриполитические позиции», — отметил он в беседе с «Известиями». По словам Блохина, американский президент заручился поддержкой в том числе Республиканской партии и ВПК.

Ранее заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал в беседе с RT сообщения о начале процедуры импичмента в отношении Трампа.

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