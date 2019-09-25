Макрон заявил о прогрессе по ситуации на Украине
«Президент Украины Зеленский сделал первый шаг, президент Путин смог ответить. В последние недели был прогресс», — цитирует его РИА Новости.
Также президент Франции заявил, что встреча в нормандском формате пройдёт в ближайшие недели.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча лидеров «нормандской четвёрки» может состояться в середине октября.
В конце мая Зеленский в ходе встречи с общественными активистами оценил возможность проведения референдума о заключении мирных договорённостей с Россией.
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН прокомментировал инициативу Зеленского.