Макрон заявил о прогрессе по ситуации на Украине

Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о прогрессе по ситуации на Украине.

«Президент Украины Зеленский сделал первый шаг, президент Путин смог ответить. В последние недели был прогресс», — цитирует его РИА Новости.

Также президент Франции заявил, что встреча в нормандском формате пройдёт в ближайшие недели.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча лидеров «нормандской четвёрки» может состояться в середине октября.

В конце мая Зеленский в ходе встречи с общественными активистами оценил возможность проведения референдума о заключении мирных договорённостей с Россией.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН прокомментировал инициативу Зеленского.