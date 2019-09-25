Меркель и Трамп обсудили Иран на полях ГА ООН

Канцлер Германии Ангела Меркель на полях Генассамблеи ООН обсудила с американским лидером Дональдом Трампом Иран.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«На полях Генеральной ассамблеи ООН канцлер Меркель встретилась с президентом США Трампом. В разговоре речь шла о конфликте с Ираном, а также вопросах торговли», — написал Зайберт.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что французский лидер Эммануэль Макрон планирует обсудить с партнёрами из Германии и Великобритании ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.