Меркель и Трамп обсудили Иран на полях ГА ООН

Короткая ссылка
Канцлер Германии Ангела Меркель на полях Генассамблеи ООН обсудила с американским лидером Дональдом Трампом Иран.
Меркель и Трамп обсудили Иран на полях ГА ООН
  • Reuters

Об этом сообщил на своей странице в Twitter официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«На полях Генеральной ассамблеи ООН канцлер Меркель встретилась с президентом США Трампом. В разговоре речь шла о конфликте с Ираном, а также вопросах торговли», — написал Зайберт.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что французский лидер Эммануэль Макрон планирует обсудить с партнёрами из Германии и Великобритании ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить