Лавров «поблагодарил» США за визу для участия в сессии ГА ООН

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров «поблагодарил» американскую сторону за то, что США в конце концов выдали ему визу для участия в сессии Генассамблеи ООН.

Во время министерской встречи по Сирии в астанинском формате он заявил, что рад возможности встретиться с коллегами в Нью-Йорке.

«Я рад, что в конце концов получил визу от Соединённых Штатов, в отличие от моей делегации, любезно Вашингтон это сделал», — цитирует его РИА Новости

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала возмутительным тот факт, что ряд членов российской делегации не получили американские визы для участия в сессии ГА ООН.

Бывший заместитель Генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН назвал инцидент «политической провокацией».

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