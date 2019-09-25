Лавров «поблагодарил» США за визу для участия в сессии ГА ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров «поблагодарил» американскую сторону за то, что США в конце концов выдали ему визу для участия в сессии Генассамблеи ООН.

Во время министерской встречи по Сирии в астанинском формате он заявил, что рад возможности встретиться с коллегами в Нью-Йорке.

«Я рад, что в конце концов получил визу от Соединённых Штатов, в отличие от моей делегации, любезно Вашингтон это сделал», — цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала возмутительным тот факт, что ряд членов российской делегации не получили американские визы для участия в сессии ГА ООН.

Бывший заместитель Генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН назвал инцидент «политической провокацией».