Эрдоган предложил учредить день солидарности против исламофобии

Короткая ссылка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил объявить днём международной солидарности против исламофобии 15 марта, когда произошёл теракт в новозеландском Крайстчерче.
Эрдоган предложил учредить день солидарности против исламофобии
  • Reuters

Выступая на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, турецкий лидер назвал ксенофобию и исламофобию одними из основных опасностей для мира.

«15 марта, день нападения на мечети Крайстчерча, предлагаю объявить международным днём солидарности против исламофобии и ксенофобии», — сказал Эрдоган.

В результате стрельбы в двух мечетях Крайстчерча погибли 50 человек, ещё столько же пострадали.

Стрелку предъявили обвинения в терроризме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить