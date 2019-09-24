Эрдоган предложил учредить день солидарности против исламофобии
- Reuters
Выступая на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, турецкий лидер назвал ксенофобию и исламофобию одними из основных опасностей для мира.
«15 марта, день нападения на мечети Крайстчерча, предлагаю объявить международным днём солидарности против исламофобии и ксенофобии», — сказал Эрдоган.
В результате стрельбы в двух мечетях Крайстчерча погибли 50 человек, ещё столько же пострадали.
Стрелку предъявили обвинения в терроризме.