Эрдоган предложил учредить день солидарности против исламофобии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил объявить днём международной солидарности против исламофобии 15 марта, когда произошёл теракт в новозеландском Крайстчерче.

Выступая на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, турецкий лидер назвал ксенофобию и исламофобию одними из основных опасностей для мира.

«15 марта, день нападения на мечети Крайстчерча, предлагаю объявить международным днём солидарности против исламофобии и ксенофобии», — сказал Эрдоган.

В результате стрельбы в двух мечетях Крайстчерча погибли 50 человек, ещё столько же пострадали.

Стрелку предъявили обвинения в терроризме.