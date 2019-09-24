В дипмиссии США отреагировали на ситуацию с визами делегации России

Посольство США в связи с информацией о невыдаче виз части российской делегации для участия в Генассамблее ООН заявило, что не комментирует подачу заявок.

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РИА Новости

«Согласно нашим правилам, мы не комментируем частные случаи подачи заявок на получение визы в США», — цитирует РИА Новости заявление дипмиссии. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с невыдачей США виз нескольким членам делегации России на ГА ООН. По его словам, ситуация весьма тревожная и неприятная. Член Совета Федерации Константин Косачёв рассказал, что среди не получивших визы США членов российской делегации семь сотрудников МИД России.