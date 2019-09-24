Рябков: Москва обдумает форматы ответа на невыдачу виз США
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- РИА Новости
«Мы будем смотреть, в какой форме и когда и в каком масштабе мы можем ответить на этот беспрецедентный, совершенно неприемлемый шаг», — приводит Интерфакс слова Рябкова.
Ранее член Совета Федерации Константин Косачёв рассказал, что среди не получивших визы США членов российской делегации, которые намеревались поехать на ГА ООН, семь сотрудников МИД России.
Замглавы дипмиссии США в России выражен протест из-за проблем с визами.