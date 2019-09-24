Рябков: Москва обдумает форматы ответа на невыдачу виз США

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва рассмотрит вопрос о том, когда и в каком масштабе ответить на невыдачу американских виз членам российской делегации на Генеральной Ассамблее ООН.

«Мы будем смотреть, в какой форме и когда и в каком масштабе мы можем ответить на этот беспрецедентный, совершенно неприемлемый шаг», — приводит Интерфакс слова Рябкова.

Ранее член Совета Федерации Константин Косачёв рассказал, что среди не получивших визы США членов российской делегации, которые намеревались поехать на ГА ООН, семь сотрудников МИД России.

Замглавы дипмиссии США в России выражен протест из-за проблем с визами.