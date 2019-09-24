США и Сингапур продлили соглашение о военном сотрудничестве
«Мы рассчитываем, что США будут играть более значимую роль и в Юго-Восточной Азии, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом... Данное соглашение, которое впервые было подписано в 1990 году, отражает тесное сотрудничество между нашими государствами в оборонной сфере», — приводит ТАСС его слова.
По мнению премьера, подписание документа будет способствовать взаимодействию США и Сингапура в сферах безопасности, экономики и борьбы с терроризмом.
Ранее США и Польша подписали декларацию о военном сотрудничестве, которая предполагает расширение американского военного контингента в Польше.
По данным министра обороны России Сергея Шойгу, Соединённые Штаты имеют по всему миру 170 военных баз.