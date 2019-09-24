США и Сингапур продлили соглашение о военном сотрудничестве

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун продлили до 2035 года соглашение о двустороннем военном сотрудничестве. Согласно документу, Соединённые Штаты могут использовать сингапурские военные базы в своих целях.

«Мы рассчитываем, что США будут играть более значимую роль и в Юго-Восточной Азии, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом... Данное соглашение, которое впервые было подписано в 1990 году, отражает тесное сотрудничество между нашими государствами в оборонной сфере», — приводит ТАСС его слова.

По мнению премьера, подписание документа будет способствовать взаимодействию США и Сингапура в сферах безопасности, экономики и борьбы с терроризмом.

Ранее США и Польша подписали декларацию о военном сотрудничестве, которая предполагает расширение американского военного контингента в Польше.

По данным министра обороны России Сергея Шойгу, Соединённые Штаты имеют по всему миру 170 военных баз.