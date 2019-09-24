В Испании оценили роль России в разрешении кризиса в Венесуэле

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Генеральный секретарь Испании по международному сотрудничеству Хуан Пабло де Лаиглесиа считает, что Россия может сыграть конструктивную роль в разрешении кризиса в Венесуэле.

«Я думаю, что, конечно, у них (России. — RT) есть определённая роль — они могут смягчить ситуацию, они могут поговорить с друзьями и они могут сыграть конструктивную роль для согласованного решения между венесуэльцами», — приводит РИА Новости его слова. 

Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Россия стала «важнейшей опорой» Венесуэлы в сфере военно-технического сотрудничества.

24 сентября Мадуро посетит с официальным визитом Россию, где встретится с президентом страны Владимиром Путиным. 

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