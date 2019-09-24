В Испании оценили роль России в разрешении кризиса в Венесуэле
«Я думаю, что, конечно, у них (России. — RT) есть определённая роль — они могут смягчить ситуацию, они могут поговорить с друзьями и они могут сыграть конструктивную роль для согласованного решения между венесуэльцами», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Россия стала «важнейшей опорой» Венесуэлы в сфере военно-технического сотрудничества.
24 сентября Мадуро посетит с официальным визитом Россию, где встретится с президентом страны Владимиром Путиным.