В Испании оценили роль России в разрешении кризиса в Венесуэле

Генеральный секретарь Испании по международному сотрудничеству Хуан Пабло де Лаиглесиа считает, что Россия может сыграть конструктивную роль в разрешении кризиса в Венесуэле.

«Я думаю, что, конечно, у них (России. — RT) есть определённая роль — они могут смягчить ситуацию, они могут поговорить с друзьями и они могут сыграть конструктивную роль для согласованного решения между венесуэльцами», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Россия стала «важнейшей опорой» Венесуэлы в сфере военно-технического сотрудничества.

24 сентября Мадуро посетит с официальным визитом Россию, где встретится с президентом страны Владимиром Путиным.