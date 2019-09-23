Мадуро назвал Россию опорой Венесуэлы в сфере ВТС

Венесуэльский лидер Николас Мадуро в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что Россия стала «важнейшей опорой» Венесуэлы в сфере военно-технического сотрудничества.

«В последние годы Россия стала важнейшей нашей опорой в различных сферах. Во-первых, в сфере военно-технического сотрудничества», — отметил Мадуро.

Он подчеркнул, что отношения двух стран «в рамках военного сотрудничества в целях поддержания мира находятся на чрезвычайно высоком уровне».

Также, по словам венесуэльского президента, у Венесуэлы и России в сфере энергетики «установились отличные отношения» между нефтяными и газовыми компаниями.

Ранее сообщалось, что венесуэльская государственная нефтедобывающая компания PDVSA зарегистрировала своё представительство в Москве.