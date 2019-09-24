Трамп не намерен использовать силу в отношении КНДР

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые штаты не намерены использовать силовые действия в отношении Северной Кореи для принуждения этой страны к отказу от ядерной программы.

«Мы не рассматриваем никакие (силовые. —RT) действия в отношении КНДР. У нас хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Посмотрим, что произойдёт. Может быть, у нас получится заключить сделку, а может и нет», — приводит ТАСС его слова.

Трамп также подчеркнул, что Вашингтон и Пхеньян «хорошо ладят». В связи с этим у США нет причин для применения силы против КНДР.

Ранее Трамп не исключил проведения в ближайшее время новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В свою очередь представитель Госдепартамента США заявил, что американская сторона приветствует готовность Северной Кореи к возобновлению переговоров.