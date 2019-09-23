В Совфеде оценили декларацию США и Польши о военном сотрудничестве

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT подписание президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой декларации о расширении военного сотрудничества двух стран.
В Совфеде оценили декларацию США и Польши о военном сотрудничестве
  • Reuters
  • © Kevin Lamarque

«Соединённые Штаты не руководствуются желанием сохранить мир и спокойствие. Они хотят приблизиться вплотную к России, и в этом вопросе Варшава для них — самый желанный союзник. Если бы польский лидер реально оценивал ситуацию, он бы отказался от этого сотрудничества. Теперь же Польша — плацдарм для США. Но она ставит под угрозу свою же территорию», — считает сенатор.

Цеков также отметил, что в современном мире необходимо «искать компромиссы, а не нагнетать гонку вооружений».

«Действия Соединённых Штатов приближают мир к конфронтации. И Польша стала их вассалом. Но будущее поколение этой страны не оценит позитивно такую позицию», — сказал он.

Ранее Трамп и Дуда подписали декларацию о расширении военного сотрудничества двух стран.

Декларация касается расширения американского военного контингента в Польше.

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