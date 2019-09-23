Британский танкер Stena Impero может покинуть Иран

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Посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что британский танкер Stena Impero, задержанный ранее, может покинуть Иран.
Британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
  • Reuters

«Танкер Stena Impero, ходящий под британским флагом, на основании завершения судебного и правового процессов теперь может покинуть (Иран. — RT)», — написал он в Twitter.

Ранее представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил, что Stena Impero, задержанный Ираном в Ормузском проливе в июле по подозрению в нарушении правил международного судоходства, может быть освобождён.

19 июля Иран задержал в Ормузском проливе танкер Stena Impero под флагом Великобритании, на борту которого находились 23 члена экипажа, в том числе трое россиян.

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