Британский танкер Stena Impero может покинуть Иран

Посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что британский танкер Stena Impero, задержанный ранее, может покинуть Иран.

«Танкер Stena Impero, ходящий под британским флагом, на основании завершения судебного и правового процессов теперь может покинуть (Иран. — RT)», — написал он в Twitter.

Ранее представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил, что Stena Impero, задержанный Ираном в Ормузском проливе в июле по подозрению в нарушении правил международного судоходства, может быть освобождён.

19 июля Иран задержал в Ормузском проливе танкер Stena Impero под флагом Великобритании, на борту которого находились 23 члена экипажа, в том числе трое россиян.