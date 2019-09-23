Британский адвокат допустил «криминализацию потребления мяса»

Короткая ссылка
Британский адвокат Майкл Мэнсфилд призвал приравнять к преступлению «нанесение умышленного ущерба окружающей среде», который, по словам юриста, наносится в том числе мясной индустрией.
Британский адвокат допустил «криминализацию потребления мяса»
  • РИА Новости

Как сообщает Sky News, в своей речи на конференции лейбористов в Брайтоне Мэнсфилд обратит внимание на ущерб, который «потребление мяса наносит планете».

«И вовсе не абсурдно полагать, что однажды это (потребление мяса. — RT) станет незаконным», — цитирует подготовленную речь адвоката телеканал.

По словам британца, «ранее многие вещи казались обычным явлением, однако теперь незаконны, как курение в помещении».

«Нам известно, что 3 тыс. крупнейших компаний мира несут ответственность за ущерб окружающей среде на сумму более £1,5 трлн, а производство мяса и молочных продуктов занимает первое место в этом списке», — говорится в заявлении адвоката.

Мэнсфилд утверждает, что «настало время нового закона против экоцида», который должен идти наряду с геноцидом и другими преступлениями против человечества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить