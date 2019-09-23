Британский адвокат допустил «криминализацию потребления мяса»

Британский адвокат Майкл Мэнсфилд призвал приравнять к преступлению «нанесение умышленного ущерба окружающей среде», который, по словам юриста, наносится в том числе мясной индустрией.

Как сообщает Sky News, в своей речи на конференции лейбористов в Брайтоне Мэнсфилд обратит внимание на ущерб, который «потребление мяса наносит планете».

«И вовсе не абсурдно полагать, что однажды это (потребление мяса. — RT) станет незаконным», — цитирует подготовленную речь адвоката телеканал.

По словам британца, «ранее многие вещи казались обычным явлением, однако теперь незаконны, как курение в помещении».

«Нам известно, что 3 тыс. крупнейших компаний мира несут ответственность за ущерб окружающей среде на сумму более £1,5 трлн, а производство мяса и молочных продуктов занимает первое место в этом списке», — говорится в заявлении адвоката.

Мэнсфилд утверждает, что «настало время нового закона против экоцида», который должен идти наряду с геноцидом и другими преступлениями против человечества.