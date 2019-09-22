В посольстве России в Германии рассказали о статусе российских моряков

Пресс-атташе посольства России в Германии Олег Ксенофонтов сообщил, что российские моряки, освобождённые после захвата у берегов Камеруна, являются свидетелями по инциденту с захватом немецкого судна.

«Следственные процедуры ещё не закончены... Это (расследование. — RT) идёт под контролем Интерпола, под контролем Управления по борьбе с международным пиратством и федеральной полиции. Наши (правоохранительные органы. — RT) тоже участвуют», — цитирует РИА Новости Ксенофонтова.

По его словам, в настоящее время российские моряки находятся во Франкфурте, «живут в гостинице, самочувствие нормальное».

«Их не допрашивают, их опросили, опрашивают, потому что они проходят как свидетели по этому инциденту, по захвату судна», — добавил представитель посольства.

Ранее в МИД России сообщили, что российские моряки будут отправлены на родину в понедельник, 23 сентября.