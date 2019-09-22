Зариф прокомментировал решение США отправить войска на Ближний Восток

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подверг критике решение США о переброске дополнительного воинского контингента на Ближний Восток, после того как нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись атаке.

Об этом сообщает CBS.

Отмечается, что министр назвал данный шаг США «позерством».

Ранее сообщалось, что американские власти ограничили передвижения иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа в Нью-Йорке.

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