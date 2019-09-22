Глава МИД Японии рассчитывает обсудить с Лавровым мирный договор

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Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время планируемой на следующей неделе в Нью-Йорке встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым рассчитывает обсудить проблему мирного договора.

«На следующей неделе я встречусь с министром Лавровым. Я намерен провести с ним откровенный обмен мнениями», — цитирует ТАСС Лаврова со ссылкой на канал NHK.

Министр отметил, что данная проблема остаётся нерешённой уже более 70 лет после войны.

Он также добавил, что намерен вести упорные переговоры с целью заключения мирного договора и решения территориального разногласия.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по итогам встречи в Токио с генсекретарём Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой прокомментировал ситуацию вокруг заключения мирного договора между двумя странами.

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