Два человека погибли в результате стрельбы в США
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Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что погибшими являются двое взрослых мужчин.
По данным агентства, в момент инцидента в баре Old Skool Sports Bar & Grill находилось большое число людей. Стрельбу слышали как внутри заведения, так и снаружи.
К настоящему моменту полиция никого не задержала в связи с произошедшим. Сотрудникам правоохранительных органов также точно неизвестно, сколько именно стрелков участвовали в инциденте.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб и двое пострадали в результате стрельбы в пригороде Лос-Анджелеса — Уилмингтоне.