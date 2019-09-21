Два человека погибли в результате стрельбы в США

Два человека погибли и восемь получили ранения в результате стрельбы в баре в американском штате Южная Каролина.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что погибшими являются двое взрослых мужчин.

По данным агентства, в момент инцидента в баре Old Skool Sports Bar & Grill находилось большое число людей. Стрельбу слышали как внутри заведения, так и снаружи.

К настоящему моменту полиция никого не задержала в связи с произошедшим. Сотрудникам правоохранительных органов также точно неизвестно, сколько именно стрелков участвовали в инциденте.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб и двое пострадали в результате стрельбы в пригороде Лос-Анджелеса — Уилмингтоне.