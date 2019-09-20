В Вашингтоне при стрельбе пострадали по меньшей мере шесть человек

В Вашингтоне в результате стрельбы пострадали по меньшей мере шесть человек.

Об этом информирует Fox 5 DC. На место происшествия приехала полиция. Все обстоятельства происшествия выясняются. Ранее сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб и двое пострадали в результате стрельбы в пригороде Лос-Анджелеса — Уилмингтоне.