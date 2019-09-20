В Вашингтоне при стрельбе пострадали по меньшей мере шесть человек
В Вашингтоне в результате стрельбы пострадали по меньшей мере шесть человек.
Об этом информирует Fox 5 DC.
На место происшествия приехала полиция.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб и двое пострадали в результате стрельбы в пригороде Лос-Анджелеса — Уилмингтоне.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему: