При взрыве в Афганистане погиб ребёнок

Один ребёнок погиб и ещё 11 человек пострадали в результате взрыва самодельного устройства в афганской провинции Парван.

Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на пресс-службу МВД.

«В результате взрыва самодельного взрывного устройства этим вечером в Парване погиб один ребёнок и были ранены 11 человек», — указывает телеканал.

В МВД полагают, что бомба была установлена членами радикального движения «Талибан»*.

Ранее сообщалось, что семь человек погибли и 85 пострадали в результате взрыва в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.