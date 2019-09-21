При взрыве в Афганистане погиб ребёнок

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Один ребёнок погиб и ещё 11 человек пострадали в результате взрыва самодельного устройства в афганской провинции Парван.
При взрыве в Афганистане погиб ребёнок
  • Reuters

Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на пресс-службу МВД.

«В результате взрыва самодельного взрывного устройства этим вечером в Парване погиб один ребёнок и были ранены 11 человек», — указывает телеканал.

В МВД полагают, что бомба была установлена членами радикального движения «Талибан»*.

Ранее сообщалось, что семь человек погибли и 85 пострадали в результате взрыва в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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