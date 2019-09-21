Токаев намерен продолжать развивать отношения с США
- Reuters
Об этом он написал в статье для The Hill.
«Под моим руководством Казахстан продолжит конструктивную, сбалансированную и независимую внешнюю политику, которую мы так успешно проводили в течение последних трёх десятилетий», — заявил Токаев.
По его словам, связи между США и Казахстаном «выходят далеко за рамки экономики».
Токаев посетит 74-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в период с 23 по 25 сентября.
В июле госсекретарь США Майк Помпео провёл встречу с министром иностранных дел Казахстана Бейбутом Атамкуловым.