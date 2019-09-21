Токаев намерен продолжать развивать отношения с США

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении продолжать развивать партнёрские отношения с США, в том числе по внешнеполитическим вопросам.

Об этом он написал в статье для The Hill.

«Под моим руководством Казахстан продолжит конструктивную, сбалансированную и независимую внешнюю политику, которую мы так успешно проводили в течение последних трёх десятилетий», — заявил Токаев.

По его словам, связи между США и Казахстаном «выходят далеко за рамки экономики».

Токаев посетит 74-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в период с 23 по 25 сентября.

В июле госсекретарь США Майк Помпео провёл встречу с министром иностранных дел Казахстана Бейбутом Атамкуловым.