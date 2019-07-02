Помпео провёл встречу с главой МИД Казахстана

Госсекретарь США Майк Помпео провёл встречу с с министром иностранных дел Казахстана Бейбутом Атамкуловым.

«Соединённые Штаты решительно поддерживают укрепление стратегического партнёрства между США и Казахстаном и надеются на дальнейшее укрепление наших отношений с новым правительством президента (Казахстана Касым-Жомарта. — RT) Токаева», — написал Помпео в своём микроблоге в Twitter.

Ранее Токаев выразил обеспокоенность противоречиями Китая и США в экономической сфере и посоветовал Вашингтону найти компромисс с Пекином.

Будучи китаистом по образованию, Токаев отметил, что порекомендовал бы американскому лидеру Дональду Трампу не ставить Китай в безвыходное положение.