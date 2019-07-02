Помпео провёл встречу с главой МИД Казахстана

Короткая ссылка
Госсекретарь США Майк Помпео провёл встречу с с министром иностранных дел Казахстана Бейбутом Атамкуловым.

«Соединённые Штаты решительно поддерживают укрепление стратегического партнёрства между США и Казахстаном и надеются на дальнейшее укрепление наших отношений с новым правительством президента (Казахстана Касым-Жомарта. — RT) Токаева», — написал Помпео в своём микроблоге в Twitter.

Ранее Токаев выразил обеспокоенность противоречиями Китая и США в экономической сфере и посоветовал Вашингтону найти компромисс с Пекином.

Будучи китаистом по образованию, Токаев отметил, что порекомендовал бы американскому лидеру Дональду Трампу не ставить Китай в безвыходное положение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить