Замглавы МИД России встретился с представителем ливанского премьера

Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провёл встречу с личным представителем премьер-министра Ливана Жоржем Шаабаном.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили «складывающаяся ситуация в Ливане в контексте усилий ливанских властей по обеспечению внутриполитической и социально-экономической стабильности в стране».

«Были рассмотрены также некоторые практические вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-ливанских отношений», — сообщили в МИД.

В конце марта российский посол в Бейруте Александр Засыпкин рассказал RT о сотрудничестве между Россией и Ливаном.