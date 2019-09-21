Замглавы МИД России встретился с представителем ливанского премьера
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что стороны обсудили «складывающаяся ситуация в Ливане в контексте усилий ливанских властей по обеспечению внутриполитической и социально-экономической стабильности в стране».
«Были рассмотрены также некоторые практические вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-ливанских отношений», — сообщили в МИД.
В конце марта российский посол в Бейруте Александр Засыпкин рассказал RT о сотрудничестве между Россией и Ливаном.