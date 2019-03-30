Посол рассказал о сотрудничестве России и Ливана

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Российский посол в Бейруте Александр Засыпкин рассказал RT о сотрудничестве между Россией и Ливаном.
Посол рассказал о сотрудничестве России и Ливана
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Между нами идёт политический диалог, который характеризуется высокой степенью взаимопонимания. Всё указывает на то, что диалог будет развиваться и в будущем. В области экономического сотрудничества недавно было подписано два крупных соглашения. Первое — об участии российской компании «Новатек» в консорциуме по добыче нефти и газа в Средиземном море. И второе — между компанией «Роснефть» и Министерством энергетики Ливана по операционному управлению нефтяным терминалом в порту Триполи», — рассказал посол.

Также дипломат прокомментировал действия движения «Хезболла» в Сирии. 

«По просьбе сирийского правительства Россия стала оказывать прямую военную помощь Сирии. Думаю, то же самое касается Ирана и «Хезболлы». С 2015 года мы в одном строю боремся с терроризмом в Сирии, чтобы сохранить единство и суверенитет этой страны. В этом суть наших отношений с «Хезболлой», — сказал Засыпкин.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном в Москве заявил, что Ливан является традиционным партнёром России в регионе Ближнего Востока

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