Посол рассказал о сотрудничестве России и Ливана

Российский посол в Бейруте Александр Засыпкин рассказал RT о сотрудничестве между Россией и Ливаном.

«Между нами идёт политический диалог, который характеризуется высокой степенью взаимопонимания. Всё указывает на то, что диалог будет развиваться и в будущем. В области экономического сотрудничества недавно было подписано два крупных соглашения. Первое — об участии российской компании «Новатек» в консорциуме по добыче нефти и газа в Средиземном море. И второе — между компанией «Роснефть» и Министерством энергетики Ливана по операционному управлению нефтяным терминалом в порту Триполи», — рассказал посол.

Также дипломат прокомментировал действия движения «Хезболла» в Сирии.

«По просьбе сирийского правительства Россия стала оказывать прямую военную помощь Сирии. Думаю, то же самое касается Ирана и «Хезболлы». С 2015 года мы в одном строю боремся с терроризмом в Сирии, чтобы сохранить единство и суверенитет этой страны. В этом суть наших отношений с «Хезболлой», — сказал Засыпкин.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном в Москве заявил, что Ливан является традиционным партнёром России в регионе Ближнего Востока.